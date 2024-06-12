«Буду кошмарить Россию даже после переизбрания». Русофобка Урсула фон дер Ляйен готова дальше править Европой

IMAGO/M. Popow/Global Look PressСегодня 1,4K прочитали Автор: Дмитрий Горин После выборов в ЕП, пока Макрон и Шольц пытались проглотить горькую пилюлю и сохранить при этом невозмутимые лица, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сияла, как начищенный евро.
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