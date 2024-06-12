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«Буду кошмарить Россию даже после переизбрания». Русофобка Урсула фон дер Ляйен готова дальше править Европой

«Буду кошмарить Россию даже после переизбрания». Русофобка Урсула фон дер Ляйен готова дальше править Европой

IMAGO/M. Popow/Global Look PressСегодня 1,4K прочитали Автор: Дмитрий Горин После выборов в ЕП, пока Макрон и Шольц пытались проглотить горькую пилюлю и сохранить при этом невозмутимые лица, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сияла, как начищенный евро.

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Комментарии
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Лариса Эрязова
Блоха.......
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14 час.
федор
Эта смотрительница щелей возомнила себя фюрером. Дура в зеркало посмотрись недоразумение!!!!
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12 час.

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