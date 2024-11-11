День сотрудников МВД в Адыгее: благодарности, награды и слова о важности служения Отчизне

Министр внутренних дел Адыгеи Олег Безсмельницын открыл собрание приветственным словом. В знак уважения к памяти погибших при исполнении служебного долга была объявлена минута молчания, после чего участникам продемонстрировали видеоматериал, посвященный деятельности ключевых подразделений МВД по Республике Адыгея.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии