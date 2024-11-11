День сотрудников МВД в Адыгее: благодарности, награды и слова о важности служения Отчизне

Министр внутренних дел Адыгеи Олег Безсмельницын открыл собрание приветственным словом. В знак уважения к памяти погибших при исполнении служебного долга была объявлена минута молчания, после чего участникам продемонстрировали видеоматериал, посвященный деятельности ключевых подразделений МВД по Республике Адыгея.