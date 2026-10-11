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БПЛА ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Добропольском направлении

БПЛА ВС России поразили пункты дислокации ВСУ на Добропольском направлении

Расчёты войск беспилотных систем в составе 51-й армии группировки войск «Центр» уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ на Добропольском направлении.

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