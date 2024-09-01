Названы опасные для сердца препараты

Врач Пивенштейн: антибиотики и мочегонные могут иметь побочный эффект на сердце Мочегонные препараты и антибиотики (как, например, азитромицин) могут оказывать побочный эффект на сердечно-сосудистую систему.
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