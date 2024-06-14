«Больше шансов на успех»: Анкара хочет убедить Киев в важности диалога с Москвой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии для того, чтобы убедить Киев в бесполезности попыток урегулирования конфликта без участия России.
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