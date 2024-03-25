В учебных заведениях Саратова обсудили вопросы профилактики наркопреступности в молодежной среде

В рамках первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с представителями ГБУ РЦ «Молодежь плюс» приняли участие в заседаниях круглых столов, посвященных проблемам вовлечения молодежи в деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.