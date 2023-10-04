В Казани вынесли приговор адвокату по делу об афере в 2 млн рублей

Накануне в зале Советского райсуда Казани взяли под стражу адвоката Марселя Бадрутдинова. Сразу после оглашения обвинительного приговора — профессионального защитника осудили к 2,5 года колонии по делу о мошенничестве под предлогом передачи взятки 2 млн рублей «должностным лицам судебной системы», сообщает журналист «Реального времени».