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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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  • Ole Ole
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  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году

Фигурист Петр Чернышев поддержал выдвижение Владимира Путина на выборах в 2024 году

В Москве продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах Петр Чернышев, российский фигурист, выразил свою поддержку решению Владимира Путина о выдвижении на выборах президента России, которые пройдут в 2024 году.

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