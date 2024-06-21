«Травма Мбаппе точно усилит французов – выйдет легендарный Жиру и завалит дубль». Прогноз Чернявского на матч Франция – Нидерланды

Автор Спортса Глеб Чернявский поставил на победу Франции в матче с Нидерландами на Евро-2024. «Пока французы не вылетели от Англии и великолепного Саутгейта, они будут создавать видимость претендента на титул.
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