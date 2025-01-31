SEC отменяет ограничительные правила для криптосервисов

Нормативно-правовая база криптовалют в США претерпевает существенные изменения. При президенте Байдене Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и другие финансовые регуляторы в значительной степени придерживались осторожного подхода к цифровым валютам, что привело к потоку негативной прессы.