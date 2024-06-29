Как мошенники обманывают игроков в «Хомяка»: основные схемы

МОСКВА, 29 июня, ФедералПресс. Мошенники используют популярную игру Hamster Kombat в Telegram для кражи денег и аккаунтов пользователей, предлагая услуги по накрутке рефералов и создавая фальшивые боты для сбора личных данных.
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