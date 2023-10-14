Матвиенко: Моди был бы рад визиту Путина в Индию

Глава правительства Индии Нарендра Моди был бы рад видеть Президента России Владимира Путина в Дели, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита на парламентский форум G20, передает РИА «Новости».
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