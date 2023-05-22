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Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости

Красные Соболева и Роши в дерби, Медведев взял «Мастерс» на грунте, поражение «Реала» и скандал с Винисиусом, «Боруссия» обошла «Баварию», титул Кокорина и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» вырвал победу у ЦСКА – 2:1. Красно-белые пропустили первыми, но взяли три очка благодаря дублю Квинси Промеса.

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