Орбан дал прогноз об СВО и назвал ближайшие месяцы самыми драматичными

МОСКВА, 10 июля, ФедералПресс. В конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поделился своими опасениями относительно дальнейшего развития украинского конфликта.
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