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Депутат ГД Милонов: единый социальный кодекс упростит жизнь семьям с детьми

Депутат ГД Милонов: единый социальный кодекс упростит жизнь семьям с детьми

Участники круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей» призвали разработать в России специальный социальный кодекс, в котором будет находиться вся информация о правах семей с детьми.

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