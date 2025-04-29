Депутат ГД Милонов: единый социальный кодекс упростит жизнь семьям с детьми

Участники круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения жильем многодетных семей» призвали разработать в России специальный социальный кодекс, в котором будет находиться вся информация о правах семей с детьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии