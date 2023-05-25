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Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно вооружить россиян

Депутат Госдумы Луговой призвал немедленно вооружить россиян

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой выступил с предложением выдать оружие жителям приграничных с Украиной районов.

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