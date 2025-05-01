Участие северокорейцев в освобождении Курщины было исторически справедливым – почему вмешалась КНДР Евгения КомароваНа фоне обсуждения вовлечения северокорейцев в СВО в прессе высказались, почему их участие в освобождении Курщины исторически справедливо.