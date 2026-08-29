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Ивановские новости

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Заключённого СИЗО в Иванове оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудника

Заключённого СИЗО в Иванове оштрафовали на 3 тысячи рублей за оскорбление сотрудника

Выражения, которые произносил сиделец, противоречили нормам морали и нравственности и унизили честь и достоинство сотрудника в присутствии третьих лиц.

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