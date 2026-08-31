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Politico раскрыло содержание нового пакета санкций ЕС против России

Politico раскрыло содержание нового пакета санкций ЕС против России

ЕС планирует включить около 1,6 тыс. физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России.

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