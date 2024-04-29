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Закон и Порядок

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Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Олигархи и СВО: Почему сверхбогатые не помогают фронту?

Миллиардеры Forbs испугались отъёма «прихватизированного» в 1990-е. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС За почти год с начала СВО российское общество полностью включилось в поддержку фронта.

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