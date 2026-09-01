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«М.Видео» сократила рекламные расходы на 61% в первом полугодии

«М.Видео» сократила рекламные расходы на 61% в первом полугодии

Расходы «М.Видео» на рекламу и продвижение товаров по итогам первого полугодия 2026 г. сократились на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2,1 млрд руб.

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