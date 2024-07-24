Глава РЭО обсудил с губернатором Тамбовской области развитие отрасли ТКО в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Тамбовской области Максимом Егоровым, на ней обсуждался проект по созданию нового объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и проект по утилизации осадков сточных вод.
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