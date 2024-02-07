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Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Светлана Маслякова сообщила, что Александр стал единственным владельцем ООО “АМИК” Супруга основателя КВН Александра Маслякова, Светлана, подтвердила информацию журналистам о том, что их сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО “Телевизионное творческое объединение “АМИК” (Александр Масляков и Компания”).

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