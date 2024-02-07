Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Светлана Маслякова сообщила, что Александр стал единственным владельцем ООО “АМИК” Супруга основателя КВН Александра Маслякова, Светлана, подтвердила информацию журналистам о том, что их сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО “Телевизионное творческое объединение “АМИК” (Александр Масляков и Компания”).