Жена Маслякова подтвердила передачу прав на управление "АМИК" своему сыну

Светлана Маслякова сообщила, что Александр стал единственным владельцем ООО “АМИК” Супруга основателя КВН Александра Маслякова, Светлана, подтвердила информацию журналистам о том, что их сын, Масляков-младший, стал единственным владельцем ООО “Телевизионное творческое объединение “АМИК” (Александр Масляков и Компания”).
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