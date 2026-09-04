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ТАСС

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Ростех показал арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета

Ростех показал арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) впервые представил арктический вертолет Ми-38ПС на XVI международном салоне "Комплексная безопасность" в Казани.

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