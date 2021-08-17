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В Ростове-на-Дону полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

В дежурную часть отдел полиции № 5 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение местной жительницы, о том, что неизвестный подбежал к ней на улице и сорвал с шеи золотую цепочку.

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