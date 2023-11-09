Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование названия «Шашлычный дом»

Сумма штрафа составила 240 тысяч рублей. Согласно данным суда, рязанский бизнесмен незаконно использовал товарный знак «Шашлычный двор», который принадлежит ООО «Элит Лига — Региональная организация сетевых столовых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии