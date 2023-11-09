62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Смех да и только.Тот кто назначил такой срок и такой штраф должен быть предан огласке.Две жительницы Ря...
  • Наталья Середа
    Вечная память нашему защитнику.Соболезнование семье❤️ будем помнить.В Сасовском район...
  • Михаил Еграшин
    Так-то поддельные номера на администривка, а уголовка.Рязанцев предупре...

Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование названия «Шашлычный дом»

Рязанского предпринимателя оштрафовали за использование названия «Шашлычный дом»

Сумма штрафа составила 240 тысяч рублей. Согласно данным суда, рязанский бизнесмен незаконно использовал товарный знак «Шашлычный двор», который принадлежит ООО «Элит Лига — Региональная организация сетевых столовых».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх