Провал грунта произошел в микрорайоне Дубинка в Краснодаре

Провал грунта произошел в микрорайоне Дубинка в КраснодареВ Краснодаре произошел очередной провал грунта, но на этот раз не на улице Московской, где их было уже около десятка, а в микрорайоне Дубинка, на улице 2-й проезд Айвазовского.