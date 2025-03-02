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Провал грунта произошел в микрорайоне Дубинка в Краснодаре

Провал грунта произошел в микрорайоне Дубинка в Краснодаре

Провал грунта произошел в микрорайоне Дубинка в КраснодареВ Краснодаре произошел очередной провал грунта, но на этот раз не на улице Московской, где их было уже около десятка, а в микрорайоне Дубинка, на улице 2-й проезд Айвазовского.

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