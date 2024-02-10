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Небензя: без России невозможно решение «горящих» международных проблем

Небензя: без России невозможно решение «горящих» международных проблем

Без Москвы невозможно решение «горящих» международных проблем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.

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