Небензя: без России невозможно решение «горящих» международных проблем

Без Москвы невозможно решение «горящих» международных проблем. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций.
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