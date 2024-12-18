Малышева раскрыла способ стать царицей на новогоднем корпоративе

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет россиянкам с лишним весом и рассказали, как выбрать наряд на новогодний корпоратив.
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