Малышева раскрыла способ стать царицей на новогоднем корпоративе

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов дали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале совет россиянкам с лишним весом и рассказали, как выбрать наряд на новогодний корпоратив.