Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 006 подписчиков

Циничная наглость: член СФ Джабаров высказался о требовании Зеленского 30-дневного перемирия

Циничная наглость: член СФ Джабаров высказался о требовании Зеленского 30-дневного перемирия

Глава украинского режима заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным только на своих условиях.По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Киев стремится к заключению перемирия сроком на 30 дней исключительно для того, чтобы обеспечить Украину новыми поставками оружия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх