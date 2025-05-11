Циничная наглость: член СФ Джабаров высказался о требовании Зеленского 30-дневного перемирия

Глава украинского режима заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным только на своих условиях.По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Киев стремится к заключению перемирия сроком на 30 дней исключительно для того, чтобы обеспечить Украину новыми поставками оружия.