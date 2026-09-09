В Забайкалье разводы сократились вдвое из-за пошлины в 5 тысяч

В Забайкалье за два года вдвое сократилось количество официально расторгнутых браков. Такие сведения 9 сентября привела руководитель регионального Департамента ЗАГС Ольга Корягина, выступая на дискуссионной площадке «Семья — взаимопомощь и взаимоуважение» форума «Моя земля — моя семья».