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Царьград

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В Забайкалье разводы сократились вдвое из-за пошлины в 5 тысяч

В Забайкалье разводы сократились вдвое из-за пошлины в 5 тысяч

В Забайкалье за два года вдвое сократилось количество официально расторгнутых браков. Такие сведения 9 сентября привела руководитель регионального Департамента ЗАГС Ольга Корягина, выступая на дискуссионной площадке «Семья — взаимопомощь и взаимоуважение» форума «Моя земля — моя семья».

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