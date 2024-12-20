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Россия в Сирии поимела свой гешефт – эксперт

Россия в Сирии поимела свой гешефт – эксперт

Россия не оказалась в проигрыше от происходящего в Сирии. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга в отставке Василий Фатигаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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