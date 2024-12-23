❗️Ситуация с выбросом мазута на Керченском полуострове находится под контролем Как сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, такой ситуации, как в Краснодарском крае, в Крыму нет.
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❗️Ситуация с выбросом мазута на Керченском полуострове находится под контролем Как сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, такой ситуации, как в Краснодарском крае, в Крыму нет.