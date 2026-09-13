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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске обладатель китайского FAW Bestune T55 засудил автодилера

В Новосибирске обладатель китайского FAW Bestune T55 засудил автодилера

Еще в июне 2023 года житель Новосибирска приобрел новенький автомобиль FAW Bestune T55 по цене 2 430 000 рублей.

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