Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Как распознать русского диверсанта (по версии латвийских спецслужб)

Шпротляндские силовики опубликовали рекомендации по выявлению "диверсантов и шпионов" из России.Пособие от Службы военной разведки и безопасности Латвии для малограмотных олигофренов, таких же, как сотрудники этой Службы.

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