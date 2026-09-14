Теневому флоту НАТО – каюк? Противник России попал в ловушку в Черном море.

Причерноморская и дунайская инфраструктура оказалась в эпицентре беспрецедентного военного давления.
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