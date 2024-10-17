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Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

Росздравнадзор ответил на данные о нехватке аналогов «Оземпика» в аптеках

Информация о том, что в аптеках России не хватает препарата «Семавик» — самого популярного отечественного аналога датского «Оземпика», который используется в качестве средства для снижения массы тела, не соответствует действительности.

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