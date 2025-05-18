Киев потерял инстинкт выживания

Какой будет Украина, если перестанет воевать, и что для этого нужноUKRAINE PRESIDENCY/UKRAINIAN PRE/PLANET PIX VIA ZUMA PRESS Владимир Зеленский на Лычаковском кладбище во Львове, декабрь 2024 годачитайте на monocle.
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