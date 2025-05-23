Администрация Трампа запретила Гарварду принимать иностранных студентов

Администрация Дональда Трампа в четверг, 22 мая, лишила Гарвардский университет сертификации по программе Student and Exchange Visitor Information Systems (SEVIS), которая позволяет учебному заведению принимать иностранных студентов.
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