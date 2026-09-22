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Дмитрий Чернышенко: Финал конкурса «Мастер года – 2026» соберет педагогов колледжей и техникумов из всех регионов России

Дмитрий Чернышенко: Финал конкурса «Мастер года – 2026» соберет педагогов колледжей и техникумов из всех регионов России

28 сентября в Новом Уренгое стартует финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года».

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