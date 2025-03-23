Лиза Арзамасова была в шоке от поздравлений Ильи Авербуха с днем рождения (видео)

Актриса Лиза Арзамасова на днях отметила день рождения — ей исполнилось 30 лет. Устраивать пышного торжества по случаю круглой даты актриса не собиралась, однако о празднике позаботился ее муж Илья Авербух, знающий толк в организации мероприятий.