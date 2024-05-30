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Что такое полезно, а что такое вредно: тест по правильному питанию

Что такое полезно, а что такое вредно: тест по правильному питанию

В Сети можно найти много противоречивых суждений, касающихся правильного питания. Какие же продукты действительно вредны, и от них наотрез стоит отказаться, какие продукты нуждаются в тщательном контроле, а какие можно употреблять свободно? На эти вопросы в беседе с Тульской службой новостей неоднократно отвечали врачи диетологи, гастроэнтерологи и эндокринологи.

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