Что такое полезно, а что такое вредно: тест по правильному питанию

В Сети можно найти много противоречивых суждений, касающихся правильного питания. Какие же продукты действительно вредны, и от них наотрез стоит отказаться, какие продукты нуждаются в тщательном контроле, а какие можно употреблять свободно? На эти вопросы в беседе с Тульской службой новостей неоднократно отвечали врачи диетологи, гастроэнтерологи и эндокринологи.