G7 и ЕС обсуждают санкции против банков, использующих российскую альтернативу SWIFT

МОСКВА, 1 июня, ФедералПресс. Над новыми санкциями в отношении банков третьих стран, использующих заменившую SWIFT систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, сейчас работают страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз.
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