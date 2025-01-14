После разгромного поражения от «Барсы» в мадридском «Реале» полетели головы

В воскресенье, 12 января, прошёл финальный матч Суперкубка Испании, в котором встретились «Реал» и «Барселона».
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