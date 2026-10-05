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Александр Кержаков: «Я обалдел, когда услышал, сколько получал Альба в «Ростове». 5 млн рублей в месяц – тренеру, который не дает ничего нового в команде, у которой финансовые проблемы»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался об уходе  Джонатана Альбы с поста главного тренера «Ростова».

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