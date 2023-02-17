США перехватили около Аляски четыре российских истребителя

Истребители Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 14 февраля были подняты в воздух для сопровождения четырех российских самолетов близ Аляски, сообщается на странице командования в соцсетях.
Истребители Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 14 февраля были подняты в воздух для сопровождения четырех российских самолетов близ Аляски, сообщается на странице командования в соцсетях.
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