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США перехватили около Аляски четыре российских истребителя

США перехватили около Аляски четыре российских истребителя

Истребители Объединенного командования воздушно-космической обороны североамериканского континента (NORAD) 14 февраля были подняты в воздух для сопровождения четырех российских самолетов близ Аляски, сообщается на странице командования в соцсетях.

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