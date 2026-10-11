Дмитриев: после призыва Трампа к Зеленскому выборы на Украине стали ближе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, что выборы в республике приближаются. Спецпредставитель лидера России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X после слов главы США Дональда Трампа.