Дмитриев: после призыва Трампа к Зеленскому выборы на Украине стали ближе

Президенту Украины Владимиру Зеленскому напомнили, что выборы в республике приближаются. Спецпредставитель лидера России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X после слов главы США Дональда Трампа.
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