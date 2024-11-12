Стала известно о решении по дальнейшей судьбе сектора Газа

WSJ: ХАМАС и ФАТХ пришли к консенсусу по плану восстановления сектора Газа ХАМАС и Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) пришли к консенсусу по плану восстановления сектора Газа после прекращения основных боевых действий.
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