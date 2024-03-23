Сеть кинотеатров «Москино» приостановила работу 23 и 24 марта. «Информируем Вас о приостановке деятельности сети кинотеатров «Москино» на период с 23 по 24 марта 2024 года в связи с отменой массовых мероприятий на территории города Москвы», — сообщается на сайте «Москино».