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Курдское командование назвало причину, по которой войска США останутся в Сирии

Курдское командование назвало причину, по которой войска США останутся в Сирии

Курдское военное командование заявляет о том, что военнослужащие армии США «не покинут территорию Сирии».

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Дмитрий
Курды как дети малые. Верят США, которое наглядно кинуло не одно государство. Никогда не будет у них своей страны, не положено дуракам страну иметь. Это и хохлов касается, которым независимость досталась по недоразумению, а что с этим делать не знают.

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