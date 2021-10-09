Курдское командование назвало причину, по которой войска США останутся в Сирии

ИванПолитикаКурдское командование назвало причину, по которой войска США останутся в СирииКурдское военное командование заявляет о том, что военнослужащие армии США «не покинут территорию Сирии».Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрийКурды как дети малые. Верят США, которое наглядно кинуло не одно государство. Никогда не будет у них своей страны, не положено дуракам страну иметь. Это и хохлов касается, которым независимость досталась по недоразумению, а что с этим делать не знают.Комментировать
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